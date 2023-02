日本銀行の次期総裁に経済学者で元日銀審議委員の植田和男氏(71)を任命する人事を政府が固めたとの報道に反応して円が上昇していると、カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース(CIBC)が指摘した。

雨宮正佳副総裁が起用されるとの観測がかねてからあり、同氏は「路線継続のための候補で、アベノミクスを延長すると見なされていた」と、G10通貨ストラテジー責任者のジェレミー・ストレッチ氏(ロンドン在勤)が説明。

その結果、「雨宮氏以外の誰であっても政策正常化の確率は高くなるとみられ、米国債と日本国債の利回り格差縮小を促し、円高を容認する公算が大きいと考えられる」とストレッチ氏は分析した。

日銀総裁に植田元審議委員を起用、副総裁に内田、氷見野両氏-報道

