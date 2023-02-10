中国人民銀、３日間で20兆円近く供給－翌日物金利が大きく低下

中国人民銀、３日間で20兆円近く供給－翌日物金利が大きく低下Chester Yung
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翌日物レポ金利は今週に入り２年ぶりの高水準を記録
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春節の連休終了や融資需要急増が流動性不足の背景－アナリスト
中国人民銀行（中央銀行）が３日間で約1500億ドル（約19兆8000億円）を短期金融市場に供給したことで、翌日物の資金調達コストが１週間ぶりの大幅低下となった。
銀行間市場の翌日物レポ金利は40ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）余り低下し1.86％。人民銀は10日、７日物リバースレポを通じ純額1800億元（約３兆4900億円）を供給。３日間の供給額は１兆元を突破した。
オーバーシー・チャイニーズ銀行（ＯＣＢＣ）の金利ストラテジスト、フランシス・チュン氏（シンガポール在勤）は「流動性需要を巡り人民銀が支援を続けると考えている」と指摘。「今後数週間、流動性需要は高水準にとどまる可能性がありレポ金利は不安定になるだろう」との見方も示した。
翌日物レポ金利は今週に入り２年ぶりの高水準を記録。春節（旧正月）の連休が終わった影響や、厳格な新型コロナウイルス対策が打ち切られ融資需要が突然増えたことが流動性不足の背景だとアナリストらは分析している。
原題：China Cash Squeeze Eases as PBOC Adds 1 Trillion Yuan in 3 Days （抜粋）