先週の米新規失業保険申請件数は6週間ぶりに増加した。ただ、なお歴史的な低水準近辺にとどまっており、景気不透明感が強まっている中でも雇用市場が堅調であることが示された。

キーポイント 新規失業保険申請件数(2月4日終了週)は前週比1万3000件増の19万6000件 ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は19万件 前週は18万3000件

失業保険の継続受給者数(1月28日終了週)は169万人に増加

上段:新規失業保険申請件数、下段:申請件数の4週移動平均 出所:米労働省

米国ではテクノロジー業界のほか、その他業種にもレイオフの動きが広がっているが、多くの企業、特に中小企業は依然として人員採用が困難なほか、従業員を自社にとどめようと懸命になっている。

より変動の少ない失業保険申請の4週移動平均は18万9250件に減少し、昨年4月下旬以来の低水準。

季節調整前の失業保険申請件数は23万4654件に増加。特にカリフォルニア州やオハイオ州での増加が目立った。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: US Jobless Claims Pick Up for the First Time in Six Weeks(抜粋)、US Weekly Jobless Claims Rose 13K to 196K; Est. 190K(抜粋)