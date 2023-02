ローソンは中国事業の戦略的選択肢を探っている。事情に詳しい関係者が明らかにした。ロックダウン(都市封鎖)などを伴う厳格な新型コロナウイルス対策を解除した中国では、消費の回復が期待されている。

ローソンは中国部門の成長を加速させる可能性を検討する中で、複数のアドバイザーと協議をしている。非公開情報だとして関係者が匿名を条件に語った。戦略的なパートナーを迎え入れ、少数株を譲渡することなどが選択肢に上っているという。

検討は初期段階で、最終的に取り組みがまとまらない可能性もあると関係者は説明。ローソンの担当者は現時点で具体的な協議は現時点でないと話した。

ローソンの年次報告によれば、同社は中国1号店を上海で1996年にオープンさせた。四半期報告は2022年11月末時点で5540店舗を中国で展開しているとしている。

原題:Lawson Said to Mull Options for China Unit Including Partnership(抜粋)