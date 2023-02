スウェーデン中銀が利上げ、国債売却開始へ－追加引き締め見込む

スウェーデン中央銀行は9日、0.5ポイントの利上げを発表した。保有国債の売却を開始する計画も明らかにした。リセッション(景気後退)が迫る中でも沈静化しない消費者物価上昇に歯止めをかける取り組みを強化している。

政策金利は3%に引き上げられた。量的緩和(QE)策として購入した国債の売却開始でポートフォリオ圧縮を加速させる。1月1日に就任したエリック・テデーン新総裁は初会合でインフレと闘う姿勢を示した。利上げ幅はブルームバーグの調査に答えたエコノミストの大半の予想通りだった。

スウェーデン中銀、FSAトップのテデーン氏が新総裁に-1月1日付

中銀は声明で「インフレは高過ぎ、加速が続いている。政策金利は春に一段と引き上げられる公算が大きい」と説明した。

Sweden Hikes Rates by Half Point at 2023’s First Meeting Riksbank joins peers across western Europe in raising borrowing costs Source: Bloomberg

