【欧州市況】株上昇、パウエル議長の発言を好感－ドイツ債４日続落

８日の欧州株は上昇。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が利上げ減速に対する楽観を打ち消さなかったことが好感されたほか、企業決算や自社株買いも手掛かりとなった。

パウエルＦＲＢ議長、さらなる利上げが必要に－労働市場は力強い (3)

ストックス欧州600指数は0.3％高。一時は１％高まで上昇していた。この日は原油高を受け、エネルギー株が上昇。ノルウェーのエネルギー企業エクイノールやフィンランドのネステは利益が予想を上回り、買いを集めた。一方、資材・建設株は下落した。

欧州債市場ではドイツ債が４日続落。ユーロ圏諸国の政府が中銀に置いている預金に対し、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が引き続き金利を支払う 計画が材料視された。

短期金融市場が織り込むＥＣＢの政策金利ピークは７月までに3.54％と、１ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇した。ＥＣＢ政策委員会メンバーのクノット・オランダ中銀総裁は５月に0.5ポイントの利上げが必要となる可能性を指摘。また、デギンドス副総裁は３月以降の追加利上げを排除しないだろうと述べた。

英国債の利回り曲線はツイストスティープ化。トレーダーはイングランド銀行（英中央銀行）のピーク金利を７月までに4.43％と見込む。

2月8日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.72% +0.01 独国債10年物 2.36% +0.01 英国債10年物 3.31% 0.00

原題：Bund Swap Spreads Tighten for a Second Day: End-of-Day Curves

European Stocks Gain After Powell’s Speech as Earnings in Focus

（抜粋）