ウーバー株上昇、10－12月売上高が予想上回る－インフレは影響せず

米 ウーバー・テクノロジーズの2022年10－12月（第４四半期）決算では売上高が市場予想を上回った。インフレ高進は消費者の料理宅配や配車の需要に影響していないことが示唆された。同社の株価は８日の取引で一時7.7％高。

８日の同社発表によると、10－12月の売上高は前年同期比49％増の86億ドル（約１兆1300億円）。ブルームバーグがまとめたアナリスト予想平均は85億ドルだった。配車と食品宅配、貨物輸送を含むグロスブッキングは同19％増の307億ドルで、予想と一致した。

調整後ＥＢＩＴＤＡ（利払い・税金・減価償却・償却控除前利益）は６億6500万ドル。アナリストの予想平均は６億1940万ドルだった。ドライバーのボーナスの「大幅削減」などが寄与した。

配車ブッキングは31％増の149億ドル。新型コロナウイルス禍以降で初めて宅配部門のブッキングを上回った。同社の料理宅配部門ウーバー・イーツのグロスブッキングは143億ドル。アナリスト予想は142億ドルだった。

Ride-share Accelerates Uber's ride-hailing bookings surpassed delivery for the first time since 2020 Source: Bloomberg

原題： Uber Gains as Rides and Delivery Demand Defy Inflation Fears (3)（抜粋）