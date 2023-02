中国の乗用車販売、１月は急減－春節の連休やＥＶ補助金終了が影響

中国の乗用車販売台数は1月に大きく減少した。春節(旧正月)の連休で購入が抑えられたほか、電気自動車(EV)購入補助金の打ち切りが響いた。

全国乗用車市場情報連合会(乗連会)が8日発表した1月の乗用車販売台数は前年同月比37.9%減の129万台。前月比では40.4%減った。

1月の新エネルギー車(NEV)販売台数は前年同月比6.3%減の33万2000台。前月比では48.3%減となった。

乗連会のデータによると、EVメーカーの米 テスラは、中国で製造した6万6051台を1月に納車した。大幅な値下げを弾みに、前月比で18.4%増えた。2万6843台が中国での販売、3万9208台が輸出だった。前月との比較はブルームバーグが算出した。

今年の春節は新型コロナウイルス対策の移動制限が解除された。春節に人々が自由に移動できるのは2020年以来で、働き手の帰省などの影響で多くの生産ラインが長めに停止された。

中国政府によるEV購入の補助金は22年末で打ち切られた。昨年10-12月(第4四半期)には駆け込みでの購入があり、その反動もあって1月は中国EVメーカーの販売がそろって落ち込んだ。

原題:China Car Sales Drop Amid Weaker Buying Over Lunar New Year (1)、China Jan. Retail Passenger Vehicle Sales Fell 37.9% Y/y: PCA、Tesla Delivers 66,051 China-Made Cars in Jan.; +18.4% M/m (抜粋)