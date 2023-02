米国人の半数、１年前より経済的に苦しいと回答－09年以来の高い割合

米国人の約半数が1年前より今の方が経済的に苦しい状況だと考えていることが、8日に発表された ギャラップ調査で分かった。2009年以来の高い割合となった。

1月2-22日に実施されたこの調査によると、世帯所得4万ドル(約525万円)未満の約61%が悪化したと回答。中間所得世帯は49%、高所得世帯は43%が悪くなったと答えた。

ギャラップは高インフレと金利上昇、株安が米国人を取り巻く金融環境の重しになっている可能性があると指摘。ただ、リセッション(景気後退)懸念が浮上しつつあるものの、回答者は今後の懐具合については引き続き楽観的だという。

1年後はもっと良くなっていると約60%の米国人が回答。この割合は異なる所得区分でおおむね同じだった。

ギャラップによれば、こうした楽観的な見方は異例ではなく、米国人は金銭的な状況が良くなると期待する傾向があるという。

「こうした楽観が続き消費者がそれに従い行動すれば、リセッションを最小限にするか回避することに寄与する可能性がある」とギャラップのジェフリー・ジョーンズ氏がリポートで指摘した。

原題:Half of Americans Say They’re Worse Off, Most Since 2009: Gallup(抜粋)