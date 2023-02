アポロ・グローバル・マネジメントなど複数の金融機関が、クレディ・スイス・グループがスピンアウトするCSファースト・ボストンへの出資について協議していると、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が事情に詳しい関係者の話を基に報じた。

アポロとの交渉は継続中で、白紙に戻る可能性もあるという。WSJは検討されている出資額について、不明だとしている。

原題:Apollo in Talks to Take Stake in CS First Boston Spinoff: WSJ(抜粋)