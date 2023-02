バイデン大統領、米中関係緊張や債務上限巡る対立下で一般教書演説へ

バイデン米大統領はワシントン時間7日夜(日本時間8日午前)、上下両院合同会議で 一般教書演説を行う。中国との間の新たな緊張の高まりや、連邦債務上限引き上げを巡る下院共和党との対立の中で、今後1年間の施政方針を示すことになる。

外交面では偵察用と疑われる中国の気球を米軍が撃墜し、米中関係改善に向けた取り組みにブレーキがかかり、内政面では債務上限引き上げがなければ米国のデフォルト(債務不履行)と経済への大打撃につながりかねないと懸念されている。

国際的にも影響が大きいこれら2つの課題に対処する上で、大統領が安心を与えるメッセージを発するのを投資家や外交官、議員らは期待している。

ホワイトハウス当局者によれば、大統領はこのほか、気候変動対策やヘルスケア措置などを盛り込んだインフレ抑制法、インフラ投資法といった重要な法律の成立を含め、2021年1月の就任から2年間の成果を強調する見通し。

バイデン大統領は週末から6日午後にかけてメリーランド州キャンプデービッドで過ごし、上級補佐官と一般教書演説の草稿策定に当たった。大統領は実際の演説まで内容に変更を加える公算が大きいとホワイトハウス当局者は語った。

大統領は6日に記者団に対し、「米国民に語りかけ、米国の現状を伝えたい。何が進行中で、その理由や、これから私が何に取り組むか、何を成し遂げたかなどについて国民と対話したい」と話した。

バイデン大統領はこれまで、24年大統領選への出馬を正式に表明していないが、過去数週間には選挙戦スタイルの一連のイベントで共和党に対する攻撃のトーンを強めている。大統領は一般教書演説を通じ、テレビ中継を見守る有権者に向けて24年選挙戦のメッセージを試すとともに、有権者の過半数が大統領の仕事ぶりを評価しないとする世論調査のネガティブな数字を徐々に切り崩したい狙いと考えられる。

大統領は超富裕層にミニマム税を課すいわゆる「ビリオネア税」法案や企業の自社株買いへの課税を 4倍にする案の成立を訴える計画だ。上院多数派が民主党、下院多数派が共和党のねじれ議会でこうした法案が通過する可能性はほとんどないが、有権者の共感は得られる可能性がある。

国家経済会議(NEC)のディース委員長は6日、多くの米国民が抱える「経済的不安」に大統領が理解を示し、自身の政策がどのように状況改善をもたらすかについて説明する見通しだとコメント。「過去何十年も支配的な考えだったトリクルダウンの経済哲学とのコントラストを明確にする」方針だと述べた。

大統領はまた、ウクライナでの戦争や、テネシー州メンフィスで黒人男性のタイリー・ニコルズさんが警官に暴行されて死亡したことを受けた警察改革の必要性にも言及すると見込まれる。大統領は昨年3月1日の一般教書演説に続き、ウクライナのマルカロワ駐米大使を今回も招待し、同国への経済・軍事支援を続けるよう議会に働きかける意向も鮮明にしている。

国家安全保障会議(NSC)のカービー戦略広報調整官は「大統領は7日夜に国民や議会メンバーに対し、世界における米国のリーダーシップを再び示す取り組みについて語ることになると言って間違いない」と話した。

原題:Biden to Address Nation Under Shadow of China, Debt Tensions(抜粋)