アダニ銘柄の大半上昇、エンタープライゼス株は一時20％高－決算控え

7日のインド株式市場で、新興財閥アダニ・グループ傘下の上場企業10社のうち、8銘柄が上昇。創業者ゴータム・アダニ氏らが株式を担保に借り入れた11億1000万ドル(約1470億円)相当を繰り上げ返済するとの ニュースを受け、地合いが改善した。傘下のグループ企業は順次決算を発表する予定。

米空売り投資家ヒンデンブルグ・リサーチがアダニによる市場操作や不正会計を巡る疑惑を指摘するリポートを先月24日に公表して以降、同グループ銘柄は巨額の時価総額を失っていたが、7日は幾分取り戻している。アダニ側はヒンデンブルグの主張を繰り返し否定している。

アダニ氏はインドの経済や市場全般への波及懸念を招いた相場急落を抑えるため、一部借り入れの繰り上げ返済を実行した。7日にはアダニ・ポーツ・アンド・スペシャル・エコノミック・ゾーンとアダニ・グリーン・エナジー、アムブジャ・セメント、ニューデリー・テレビジョンの4社が決算を発表する。

HDFCセキュリティーズのリテール調査責任者、ディーパック・ジャサニ氏は「グループ銘柄のボラティリティー水準は低下しており、ネガティブな材料やニュース展開がなければ一段と下がる可能性もある」と指摘。「売りの勢いは弱まり、小幅ながらも株価を押し上げるかもしれない」と述べた。

グループ中核企業のアダニ・エンタープライゼスの株価は7日、一時20%高と、2020年8月以来の上昇率となった。

