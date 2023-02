オーストラリア準備銀行(中央銀行)は今年最初となる7日の政策決定会合で、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を3.1%から3.35%に引き上げることを決定し、さらなる引き締めが必要との認識を示した。これを受け、豪ドルと豪国債利回りは上昇した。

豪中銀は大方の予想通り、前回と同じ0.25ポイントの利上げペースを維持。昨年5月に引き締めサイクルを開始して以降、9会合連続の利上げにより政策金利は2012年9月以来の高水準となった。

ブルームバーグが調査したエコノミスト30人中27人が0.25ポイントの利上げを予想していた。

ロウ総裁は政策発表後の声明で、「インフレが目標に戻るよう確実を期すため、今後数カ月でさらなる利上げが必要になると政策委員会は考える。その達成のために必要な対応を取る」とあらためて表明した。

豪ドルは上昇し、1豪ドル=0.6940米ドル。豪3年国債利回りは15ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の3.25%。

Australia Raises Rates by 25 Basis Points Over a third of global decisions have kept borrowing costs unchanged Source: Bloomberg

豪中銀の声明の他の主な内容は次の通り。

どの程度の追加利上げが必要かはデータや世界経済次第

インフレ率は年内に低下すると見込まれる

今年のインフレ率は中心的予測で4.75%に鈍化する見通し

インフレは25年半ばまでに目標レンジ上限に低下すると見込む

タイトな市場とインフレ背景に賃金の伸びの加速を予想

労働コストと価格設定の動向を注視する

旺盛な内需がインフレ圧力を高める

原題: Australia Raises Key Rate to 10-Year High, Signals Hawkish Bias、RBA Raises Key Rate to 3.35% as Seen by Most Economists, RBA Raises Key Interest Rate to 3.35%; Decision History(抜粋)