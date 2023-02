バイデン米大統領は7日の一般教書演説で、超富裕層にミニマム税を課すいわゆる「ビリオネア税」法案を通過させるよう議会に呼び掛ける。ホワイトハウスが声明で明らかにした。

それによると、バイデン氏は企業の自社株買いへの課税を4倍にすることやインスリン価格上限設定の延長を訴えるほか、連邦助成金を受けるインフラ建設に用いられる資材を米国産のものにする指針案も発表する。

原題:Biden to Call for Billionaire Minimum Tax in State of the Union(抜粋)