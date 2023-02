欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバーであるオーストリア中銀のホルツマン総裁は3日、年央ごろか遅くとも第3四半期までにECBの政策金利がピークに達し、それは今後数年間の新たな利下げにつながる可能性があるとの見解を明らかにした。オーストリア放送(ORF)に語った。

同総裁はターミナルレートの水準について発言することはできないが、現行水準よりも幾分高くなると述べた。またコアインフレが減速し始めるまで、インフレ鈍化に関して話すのは難しいと指摘した。

原題:ECB May Reach Terminal Rate by Third Quarter, Holzmann Says(抜粋)