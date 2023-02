バイデン米大統領は今月7日の一般教書演説でシリコンバレーの規制強化を提言する計画だ。米紙ワシントン・ポストが事情に詳しい関係者4人を引用して報じた。

それによると、バイデン氏は演説で反トラスト(独占禁止)法の執行やテクノロジー業界のほか、プライバシー保護強化に言及する予定。分断する議会に対する党派を超えた団結の呼び掛けの一環としてテクノロジー業界への監視強化が提言される可能性が高いという。

ただ同紙は、最終的な演説内容はなお流動的であり、向こう数日間で取りまとめられる見込みだとした。

