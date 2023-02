中国外務省は3日、気球が不可抗力により誤って米国上空に達したことを「遺憾に思う」と表明。気球は民生用で気候調査が目的だとしている。

米本土上空に中国の偵察気球か-国務長官の訪中前に緊張高まる

外務省の報道官はこの気球について、自律制御の能力は限定的だとし、偏西風の影響で予定ルートから大きく外れたと説明。「予期せぬ」事態だとした上で、適切に対処するため引き続き米国側と連絡を取り合っていく考えを示した。

原題:China Says Balloon Enters US by Mistake Due to Force Majeure (1)(抜粋)

( 中国外務省の説明を追加し、更新します )