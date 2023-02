3日のニューヨーク外国為替市場ではドルが急伸し、130円台を回復した。1月の 米雇用統計が予想を上回る強い数字となったことが背景。

非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)は1月に前月比51万7000人増加し、ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値(18万8000人増)を大きく上回った。失業率も3.4%と、予想外に低下した。

ドルは円に対する上昇率が1%を超え、130円47銭まで上昇。ユーロに対しては0.8%高の1ユーロ=1.0827ドルを付けた。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1227.45 8.78 0.72% ドル/円 ¥130.27 ¥1.59 1.24% ユーロ/ドル $1.0859 -$0.51 -0.47% 米東部時間 9時43分

プリンシパル・アセット・マネジメントのチーフ・グローバル・ストラテジスト、シーマ・シャー氏は雇用統計について「これほどまでの強い数字は誰も予想していなかっただろう」と指摘。「ここまで雇用が伸びている時に賃金上昇圧力が十分に弱まるとは考えにくい。これほど爆発的な経済ニュースが飛び込んでいる中、米金融当局が利上げを停止し、利下げを受け入れると考えるのはさらに難しい」と述べた。

原題:Dollar Gains Most in a Month as Treasury Yields Rise, Yen Slumps、 US Futures Drop on Strong Jobs, Weak Earnings: Markets Wrap(抜粋)