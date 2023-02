【欧州市況】株上昇、強気相場入りに迫る－国債は軒並み上昇

2日の欧州株は4日ぶりに上昇。昨年4月21日以来の高値で取引を終え、強気相場入りに迫った。欧州中央銀行(ECB)が追加利上げを発表し、投資家は今後の政策見通しを意識した。

ストックス欧州600指数は1.3%高。昨年9月に記録した安値からの戻りはほぼ20%に達した。ECBは政策金利を0.5ポイント引き上げるとともに、3月も0.5ポイントの利上げを続ける意向を示した。

ECB、0.5ポイント利上げは3月も継続「意向」-以降は状況検証 (2)

欧州債市場では、トレーダーが引き締めサイクルの終了が近いことを一段と確信しつつある。金融政策当局者はインフレ退治は終了にはほど遠いと述べたが、ユーロ圏および英国債利回りは総じて下落。トレーダーはECBやイングランド銀行(英中央銀行)が発するメッセージを受け流し、むしろ景気減速の兆候に注目し、利上げ停止を余儀なくされるとみている。

ドイツ債は急伸。イタリア債も大幅上昇、同国10年債利回りは2020年3月以降で最も下げた。

英国債も上昇。イングランド銀はこの日、政策金利の0.5ポイント引き上げを発表した上で、賃金と物価のスパイラルが続くと示唆される場合は追加利上げが必要になるとの認識を示した。ベイリー総裁は生活費の高騰が落ち着くまでにまだ長い道のりがあると警告した。

2月2日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.50% -0.18 独国債10年物 2.08% -0.20 英国債10年物 3.01% -0.30

