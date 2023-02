ブリンケン米国務長官は2日間にわたる中国訪問で、習近平国家主席と北京で会談する見通しだと、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が事情に詳しい複数の関係者情報として報じた。関係者の名前は明らかにしていない。ブリンケン氏の訪中は5日に始まる。

原題:Blinken Expected to Meet China’s Xi in Beijing: Financial Times(抜粋)