林芳正外相と中国の秦剛外相が2日、電話会談した。中国は日本に対し、市場原理を今後も支持し、経済と貿易、テクノロジーにおける両国の協力関係について開かれた姿勢を維持するよう求めた。中国外務省が会談内容の概要を発表した。

中国の発表文書では、中国と日本の経済は相互に依存していると指摘。日本が国際的な貿易ルールと自国の長期的な国益を守ることに注力するよう、中国は期待を示した。また中国はデジタル経済、環境に配慮した開発、サプライチェーンの面で日本との協力を進展させることを望むとした。

原題:China Calls on Japan to Remain Free, Open Towards Eco, Tech Ties(抜粋)