レイ・ダリオ氏、市場はパウエル議長を信じるべきだ－金利に関して

ヘッジファンド運営会社 ブリッジウォーター・アソシエーツ創業者のレイ・ダリオ氏は2日、金利の方向性に関しては、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長を信じるべきだとの考えを示した。

ダリオ氏は経済専門局CNBCで、「金融緩和はないだろうと考える。これは恐らく最も容易で、安全な賭けの一つだろう。それが起こることはない」と発言。

米連邦公開市場委員会(FOMC)は1日、市場の予想通り0.25ポイント利上げを実施し、政策金利を4.5-4.75%に設定。パウエル議長は会合後の記者会見で、当局者らはあと「2回ほど」の利上げを想定していると述べた。

ダリオ氏は近くリセッション(景気後退)が起きても、考えていたほど悪いものにはならないとも指摘。信用の供与と縮小が同時に進んでいることを理由に挙げた。

原題:Ray Dalio Says the Market Should Believe Powell on Rates(抜粋)