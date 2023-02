インドの資産家ゴータム・アダニ氏率いるアダニ・グループの中核企業アダニ・エンタープライゼスは、公募増資を取りやめることを決定した。取引所に提出された 文書で明らかになった。

同社は返金手続きを幹事社などと作業する。

原題:Adani Enterprises Will Not Proceed With Public Offer of Shares(抜粋)