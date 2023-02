インド政府は1日、2024年度(23年4月ー24年3月)予算案で資本支出を33%増額し10兆ルピー(約16兆円)とした。アジア3位の経済規模を持つ同国の成長を支援する取り組みの一環として、インフラ事業に資金を投じる方針だ。

予算案を提出したシタラマン財務相は「投資の好循環の強化に向け、予算案が再び主導的な役割を担っている」と説明。資本支出は3年連続で大幅に引き上げられると付け加えた。また、インドはエネルギー転換に3500億ルピーを投資する方針だ。

