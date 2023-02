ゴールドマン・サックス・グループの米国株チーフストラテジスト、デービッド・コスティン氏は1月31日、米企業利益の減少が今年予想されるため、米国株より欧州とアジアの株式が良い投資先だと述べた。

コスティン氏はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「利益に関しては依然として、何カ月もの逆風が予想される。その一因は利益率の低下だ」と指摘した。

米国株の水準は歴史的に見ると85パーセンタイルにあり、割高だと分析。S&P500種株価指数は4000前後で年末を迎える公算が大きいと付け加えた。

一方、欧州とアジアはより良好なリターンの機会を提示していると指摘。バリュエーション(株価評価)の観点で、欧州の株価収益率(PER)は約12倍だと説明した。

ゴールドマンのコスティン氏がブルームバーグの番組でコメント Source: Bloomberg

原題:Goldman’s Kostin Says Buy Europe, Asia Over Pricey US Stocks(抜粋)