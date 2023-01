1月31日の米株市場で、米ウエスタンデジタル(WD)の株価が通常取引終了後の時間外取引で一時6.7%下落した。1-3月(第3四半期)の売上高見通しがアナリストの予想平均を下回った。

WDが発行する転換型優先株9億ドル(約1170億円)相当をアポロ・グローバル・マネジメントが運営するファンドを中心に引き受け、同社のパートナー、リード・レイマン氏をWDの取締役会に派遣する合意が同時に発表された。

WDは1-3月期の売上高が26億-28億ドルになるとの見通しを示した。ブルームバーグが集計したコンセンサス予想は31億2000万ドルだった。

