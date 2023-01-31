全米住宅価格、ピーク時から2.5％低下－Ｓ＆Ｐ･ケースシラー指数

全米住宅価格、ピーク時から2.5％低下－Ｓ＆Ｐ･ケースシラー指数Prashant Gopal
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11月の全米住宅価格指数、前月比0.3％低下－５カ月連続マイナス
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前年同月比ベースで鈍化－全米7.7％上昇、20都市は6.8％上昇
Ｓ＆Ｐ・コアロジック／ケース・シラーがまとめた2022年11月の全米ベースの住宅価格指数は、前月比ベースで５カ月連続の低下となった。同年６月に付けたピーク水準からは2.5％低下した。
|キーポイント
住宅ローン金利が昨年、大幅に上昇したことで住宅市場は冷え込んだ。米中古住宅販売件数は通年で前年比17.8％減と、08年以来の大幅減少を記録した。
米中古住宅販売、12月も減少続く－年間では08年以来の大幅減 (1)
住宅価格は１年前に比べれば依然として高水準にあるが、伸びは鈍化している。11月は全米ベースで前年同月比7.7％上昇。10月は9.2％上昇だった。主要20都市で見ると同6.8％上昇。10月は8.6％上昇していた。
- 統計表（英語）
- 統計表（日本語）
原題：US Housing Market Cools With Prices Down 2.5% From June Peak (1)（抜粋）、S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Index Up 6.8% Y/Y; Est. 6.8%（抜粋）
(統計の詳細を追加して更新します)