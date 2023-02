全米住宅価格、ピーク時から2.5％低下－Ｓ＆Ｐ･ケースシラー指数

S&P・コアロジック/ケース・シラーがまとめた2022年11月の全米ベースの住宅価格指数は、前月比ベースで5カ月連続の低下となった。同年6月に付けたピーク水準からは2.5%低下した。

キーポイント 全米ベースの住宅価格指数(季節調整後)は前月比で約0.3%低下

米20都市住宅価格指数(同)は前月比0.5%低下

住宅ローン金利が昨年、大幅に上昇したことで住宅市場は冷え込んだ。米中古住宅販売件数は通年で前年比17.8%減と、08年以来の大幅減少を記録した。

米中古住宅販売、12月も減少続く-年間では08年以来の大幅減 (1)

住宅価格は1年前に比べれば依然として高水準にあるが、伸びは鈍化している。11月は全米ベースで前年同月比7.7%上昇。10月は9.2%上昇だった。主要20都市で見ると同6.8%上昇。10月は8.6%上昇していた。

統計表(英語)

統計表(日本語)

原題: US Housing Market Cools With Prices Down 2.5% From June Peak (1)(抜粋)、S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Index Up 6.8% Y/Y; Est. 6.8%(抜粋)