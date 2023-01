ＥＣＢ、３月50ｂｐ崩れるかが最大の焦点－タカ派トーンは変化するか

欧州中央銀行(ECB)による今年初の政策金利決定が2月2日と数日後に迫っているが、今回の政策委員会より後に何が起きるかに既に注目点は移っている。

昨年12月の会合で示された方針をラガルド総裁や政策委メンバーの多くが補強したことで、2月2日まで開く政策委では、0.5ポイントの利上げがほぼ確実だ。3月も同幅の引き締めという暫定的な方針が固まるか、より小幅な利上げの可能性に道を開くか、それが本当のニュースだ。

ユーロ圏の消費者物価指数は昨年12月の上昇率が前年同月比9.2%と鈍化したが、ECBの物価目標(2%)より2桁台に近く、変動の大きい食料品とエネルギーを除くコア指数の上昇率は同5.2%と過去最高を 記録した。

しかし、欧州のエネルギー価格が急落し、米連邦公開市場委員会(FOMC)は2月1日まで開く会合でより小幅な利上げを検討すると予想され、カナダ銀行(中央銀行)は経済情勢が予想測通りに推移すれば、引き締めを停止する方向性を示した。ECB政策委にも疑念がひそかに忍び込んでいる可能性があり、引き締め ペースを落とす選択肢を既に思案するメンバーもいるという。

UBSのエコノミスト、フェリックス・ヒュフナー氏は「12月と同程度あるいはなお一層タカ派的か、それともトーンが若干軟化しているか、将来の金利の動きについての発言に非常に注意深くわれわれは耳を傾けるだろう」と説明した。同氏は2月と3月、場合によっては5月も0.5ポイントの利上げがあるとみている。

政策委メンバーのうち、ナーゲル・ドイツ連邦銀行総裁とフランス銀行(中銀)のビルロワドガロー総裁のほか、オーストリア、スロベニア、スロバキア、フィンランド、アイルランド、バルト諸国の中銀総裁らも、2月と3月の0.5ポイント利上げへの支持を示唆する。

オランダ中央銀行のクノット総裁のように最もタカ派のメンバーは、年央より前のペースダウン余地はないという立場だ。

反対の陣営では、「引き締めが不足するより行き過ぎの危険を冒す方がましなのか」とイタリア銀行(中銀)のビスコ総裁が疑問を呈しているほか、ギリシャ銀行(中銀)のストゥルナラス総裁は、より漸進的な対応を促している。

ソシエテ・ジェネラルのシニアエコノミスト、アナトリー・アネンコフ氏は「ヘッドラインインフレ率が緩む過程で、コアインフレ率が確実に目標に戻るまで景気抑制的政策を維持する必要があると強調することが大事になる」と分析する。

ブルームバーグ・エコノミクスのジェイミー・ラッシュ氏らは「ECBは過去の引き締め効果を評価するため長い休止に入る前に中銀預金金利を3.25%に引き上げるとみている。リスクフリーレートの上昇が家計と企業の借り入れコストに完全に反映されているというには程遠い」と指摘した。

What Bloomberg Economics Says

“We expect the ECB to take the deposit rate to 3.25% before a long pause to evaluate the impact of past tightening — higher risk-free rates are a long way from being fully-reflected in borrowing costs faced by households and businesses.”

— Jamie Rush and Maeva Cousin. Click here for full preview