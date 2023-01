東エルサレムのユダヤ教会堂で銃撃､７人死亡-パレスチナ人容疑者射殺

東エルサレムのユダヤ人入植地にあるシナゴーグ(ユダヤ教会堂)で27日、パレスチナ人の男による銃撃があり、少なくともイスラエル人7人が死亡した。イスラエル軍は26日にヨルダン川西岸のパレスチナ自治区で過激組織を急襲し、パレスチナ人9人を殺害しており、緊張が高まっていた。

容疑者の男は駆け付けた警官に射殺された。イスラエルのメディアによれば、東エルサレム出身の21歳で、政治的暴力の前歴はない。

バイデン米大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相と27日遅くに電話会談し、同国政府と国民への支援を申し出た。ホワイトハウスによれば、「今回の銃撃が文明世界への攻撃だと大統領は明確にした」という。

ブリンケン米国務長官は、エジプトとイスラエル、ヨルダン川西岸のパレスチナ自治区を31日までの日程で歴訪する。

銃撃事件の現場に駆けつけた救急隊員ら(1月27日) Photographer: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

原題: Seven Israelis Killed in Gun Attack at Jerusalem Synagogue (3)、*BLINKEN TRAVELING TO EGYPT, ISRAEL & WEST BANK JAN. 28-31(抜粋)

原題: Seven Israelis Killed in Gun Attack at Jerusalem Synagogue (3)(抜粋)