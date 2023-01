米主導の半導体輸出規制、中国勢の独自開発招く－ＡＳＭＬ

欧州最大の半導体製造装置メーカー、 ASMLホールディングのピーター・ウェニンク最高経営責任者(CEO)は25日、米国の主導で進められている中国向けの半導体関連輸出規制について、最終的には中国による独自の先端半導体製造装置開発を招くとの見方を示した。

同CEOはブルームバーグ・ニュースとのインタビューで、中国の半導体企業は世界のライバルと「競争しなければならない」ため、外国製の半導体製造装置を購入したがっていると説明。「そうしたマシンを手に入れることができなければ、中国勢は自分たちで開発し、時間はかかるが、最終的にはそこにたどり着くだろう」と語った。インタビューはオランダのフェルトホーフェンにあるASML本社で行われた。

米国と中国という世界の2大経済大国の対立が深まる中で、米政府は半導体など最先端技術の対中輸出を抑制しようとしている。ブルームバーグは先に、半導体製造装置の主要サプライヤーを抱える日本とオランダがバイデン政権主導の対中半導体輸出規制に近く加わる見通しだと報じた。

ロイター通信によれば、米国とオランダの当局者は27日にワシントンで会合を開き、半導体製造装置の対中輸出を巡り新たに規制を設ける可能性について協議する。事情に詳しい2人の関係者が述べたという。

米国は自律的なサプライチェーン構築という中国の野心的な取り組みを阻止しようとしており、対中輸出についてASMLに多くの制約が課される可能性がある。

「中国の物理法則はここと同じだ」とウェニンクCEOは指摘。「中国に圧力をかければかけるほど」ASMLに匹敵する露光装置を開発するため、「中国勢が倍の努力をする可能性が高くなる」と話した。

原題: ASML Says Chip Controls Will Push China to Create Own Technology、US, Dutch Officials to Meet Fri. on Chips Export Controls: Rtrs(抜粋)