ニューヨーク証券取引所(NYSE)では24日、取引開始時に多数の銘柄がボラティリティーの高まりから一時取引停止となった。その後取引は再開されている。

ブルームバーグ・ニュースはNYSEの担当者にコメントを求めたが、これまで返答を得られていない。

原題:NYSE Sees Unusual Number of Trading Halts at Open of Trading(抜粋)