ＥＣＢの仕事終わっていない、インフレ高過ぎる－ナーゲル氏が仏誌に

欧州中央銀行(ECB)のインフレとの闘いは終わっていないと、政策委員会メンバーのナーゲル・ドイツ連邦銀行総裁が仏誌レクスプレスとのインタビューで述べた。

ナーゲル氏は「われわれの仕事はユーロ圏の物価安定維持だが、インフレ率は欧州全体であまりにも高過ぎる」とし、「インフレを抑え込まなければならない。われわれの仕事はまだ終わっていない」と語った。

ECBの金利の道筋を巡っては、議論が激しさを増している。2月の0.5ポイント利上げは確実のように見受けられるが、3月については不透明だ。

ギリシャ中銀のストゥルナラス総裁やイタリア中銀のビスコ総裁は緩やかなアプローチを呼び掛ける一方、オーストリア中銀のホルツマン総裁やオランダ中銀のクノット総裁らタカ派は大幅な利上げの継続を主張している。ECBは昨年7月以降に合計で2.5ポイント利上げした。

ビルロワドガロー・フランス中銀総裁もナーゲル総裁とともにインタビューに答え、ECBは「恐らく夏までにピーク金利に達しているだろう」との見方を示した。

ECB Forecasts for Output and Inflation Source: European Central Bank

ビルロワドガロー氏は、インフレ率が2024年末か25年序盤までには「2%の水準に向かって下がってくるだろう」と予想した。

「政策委はユーロ圏のインフレ率を中期的に2%とする目標の達成を決意している。物価安定を回復するために必要なあらゆる行動を取らなければならない」とナーゲル氏は述べた。

また、クロアチア中銀のブイチッチ総裁はザグレブでのイベントで、「短期的にはECBが利上げを続けると考えてよい。追加利上げがあるだろう」と発言。「中長期的には他の要素がある」と述べ、世界の他の国・地域に言及した。気候変動もインフレ要因になり得ると指摘した。

原題:Nagel Says ECB Isn’t Done on Far Too High Inflation: L’Express、ECB’s Vujcic Sees Interest Rates Being Raised in Short Term(抜粋)