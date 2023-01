資産家イーロン・マスク氏は23日のツイッター投稿で、インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)やグラスルイスといった米議決権行使助言会社の手には「あまりにも大きな力」があるとの見方を示した。

マスク氏は、議決権行使の判断を外部委託するパッシブファンド、あるいはインデックスファンドで市場の多くが占められていることが原因だとした上で、「ISSとグラスルイスは事実上、株式市場をコントロールしている」と主張した。

原題:Musk: Far Too Much Power in Hands of Cos Like ISS, Glass Lewis(抜粋)