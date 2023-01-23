【欧州市況】株続伸、企業決算やＥＣＢ政策を見極め－債券下落

【欧州市況】株続伸、企業決算やＥＣＢ政策を見極め－債券下落Farah Elbahrawy
23日の欧州株は続伸。ユーロ圏の金利見通しや企業決算が吟味された。
ストックス欧州600指数は0.5％高。米ナスダック100指数の上昇でテクノロジー株がアウトパフォーム。ドイツの化学品メーカー、シムライズの利益率が市場予想を下回り、化学は下落した。英小売りのマークス・アンド・スペンサー・グループは、ヌーミスが投資判断を「買い」から「ホールド」に引き下げたことを受けて売られた。
欧州債市場ではユーロ圏国債が下落し、英国債にアンダーパフォームした。欧州中央銀行（ＥＣＢ）当局者の発言が相次ぎ、前向きな景況感指数が発表される中で、利回り曲線は緩やかにベアスティープ化した。
ＥＣＢカジミール氏、あと２回の0.5ポイント利上げを支持 (1)
1月23日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）
|債券
|直近利回り
|前営業日比
|独国債2年物
|2.60%
|+0.02
|独国債10年物
|2.21%
|+0.03
|英国債10年物
|3.36%
|-0.02
原題：European Stocks Rise as Investors Monitor Earnings, ECB Policy（抜粋）
Europe Bonds Slip on Busy Day of ECB Comments; End-of-Day Curves（抜粋）
これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。