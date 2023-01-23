【欧州市況】株続伸、企業決算やＥＣＢ政策を見極め－債券下落

23日の欧州株は続伸。ユーロ圏の金利見通しや企業決算が吟味された。

ストックス欧州600指数は0.5％高。米ナスダック100指数の上昇でテクノロジー株がアウトパフォーム。ドイツの化学品メーカー、シムライズの利益率が市場予想を下回り、化学は下落した。英小売りのマークス・アンド・スペンサー・グループは、ヌーミスが投資判断を「買い」から「ホールド」に引き下げたことを受けて売られた。

欧州債市場ではユーロ圏国債が下落し、英国債にアンダーパフォームした。欧州中央銀行（ＥＣＢ）当局者の発言が相次ぎ、前向きな 景況感指数が発表される中で、利回り曲線は緩やかにベアスティープ化した。

ＥＣＢカジミール氏、あと２回の0.5ポイント利上げを支持 (1)

1月23日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.60% +0.02 独国債10年物 2.21% +0.03 英国債10年物 3.36% -0.02

原題： European Stocks Rise as Investors Monitor Earnings, ECB Policy（抜粋）

Europe Bonds Slip on Busy Day of ECB Comments; End-of-Day Curves（抜粋）