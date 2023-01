日本銀行がイールドカーブコントロール(YCC、長短金利操作)を柔軟化し政策を正常化する中で、円はより長期では 1 ドル=120円まで上昇する可能性があると、CIBCのG10通貨戦略責任者ジェレミー・ストレッチ氏(ロンドン在勤)がブルームバーグテレビジョンで語った。

昨年12月にYCCの修正が発表された後で、ある程度の「政策の不透明性」があるため、短期的には対ドルで131-132円に移行することもあり得ると、ストレッチ氏は述べた。

23日の外国為替市場では、円は1%安の130円89銭まで下落。G10通貨のうち最も大きな下落となっている。

原題:Yen Has Scope to Rebound to 120 as BOJ Eases Curve Control: CIBC(抜粋)