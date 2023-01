米マイクロソフトは、チャットボット「ChatGPT(チャットGPT)」などを手掛けるオープンAIに100億ドル(約1兆3000億円)投資する。投資は複数年にわたって行われる見通し。

原題: Microsoft Makes Multibillion-Dollar Investment in OpenAI(抜粋)、*MICROSOFT TO INVEST $10 BILLION IN OPENAI OVER MULTIPLE YEARS