米株相場は弱いデータを織り込んでいない－モルガンＳのウィルソン氏

米国株に対するセンチメントの改善は悪化する経済指標や企業利益に逆行していると、モルガン・スタンレーのストラテジスト、マイケル・ウィルソン氏が主張した。

米国株弱気派のウィルソン氏は23日、先行指標の急激な落ち込みを指摘。これが企業利益の急低下につながり、最終的に米国株の下落を引き起こすだろうと分析した。米連邦準備制度のタカ派姿勢後退と中国の経済再開、ドル安による最近の楽観は既に株価に織り込まれたとの見方を示した。

「問題は株価指数がいつ、現在の先行指標の悪化と最終的なハードデータの悪化を織り込むかだ。当社は今四半期中になると考えている」と説明した。

S&P500種株価指数は昨年10月半ばから11%近く上昇。数カ月にわたり利益予想が引き下げられていることを踏まえると、過去の平均的水準に比べ割高に見える。

JPモルガン・チェースのストラテジスト、ミスラブ・マテイカ氏も、企業利益を懸念材料に挙げる。企業の価格決定力が反転し弱まり始める今年の環境は特に厳しいと予想した。

需要の失速と消費者の過剰貯蓄が減ることで企業の価格決定力は今年後退に向かうとみている。新型コロナウイルスのパンデミック中に積み上げた貯蓄を顧客が使い果たすため、企業の収入への「特別な支援」はもはやなくなると論じた。

「2022年10-12月(第4四半期)の企業業績が失望をもたらさないとしても、1株利益見通しの上方修正は23年上期にはないと思う」とマテイカ氏はリポートに記した。

