クレイン米大統領首席補佐官の後任に、ホワイトハウスで新型コロナウイルス対応の調整責任者を務めたジェフ・ザイエンツ氏が就任する見通しだと、米紙ワシントン・ポストが事情に詳しい複数の関係者情報として報じた。

クレイン米大統領首席補佐官、数週間以内に退任の方向-関係者

原題:Jeff Zients to Be Biden’s Next Chief of Staff: Washington Post(抜粋)