ＮＺ与党・労働党、ヒプキンス新党首を正式選出－首相に25日就任

ニュージーランドの与党・労働党は22日、教育相を務めるクリス・ヒプキンス氏を新党首に正式に選出した。19日に辞意を表明したアーダン首相の後任として25日に首相に就任する。

ヒプキンス次期首相(44)はウェリントンで開いた記者会見で、「われわれが注力する全ての中で経済はまさにど真ん中にある」と述べ、経済面の課題に重点的に取り組む姿勢を示した。必須とは言えない一部の事業を抑制するとしたが、現時点で具体的な言及は控えた。副首相にはカーメル・セプロニ氏を起用する。

自身を「堅実なニュージーランド人」と表現したヒプキンス氏は、より良い状況に自国を導いたとしてアーダン首相にも敬意を表した。

原題: New Zealand’s Hipkins Confirmed as Labour Leader, Incoming PM、*NZ’S HIPKINS: TO BE SWORN IN AS PRIME MINISTER JAN. 25(抜粋)