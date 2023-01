20日午前のニューヨーク外国為替取引では円がドルに対して1.5%余り下落。1ドル=130円台半ばに下げた。日本銀行の急速な政策転換を見込んだポジションの解消が続いている。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1230.13 4.32 0.4% ドル/円 ¥130.49 ¥2.06 1.6% ユーロ/ドル $1.0809 -$0.24 -0.2% 米東部時間 9時17分

ゴールドマン・サックス証券の馬場直彦エコノミストはリポートで、日銀は近いうちに金融緩和を維持したい意向とイールドカーブコントロール(YCC)政策の持続可能性の間で、よりうまくバランスを取らなければならなくなるだろうと指摘。日銀がYCCを調整し、操作対象年限を5年に短縮すると同社は見込んでおり、タイミングとしては日銀新体制の下、第2四半期をベースケースと想定しているという。

日本銀行の黒田東彦総裁は20日にダボスでのパネル討論会に参加。日本のインフレ率が1981年以来の高水準となったことが、持続的なインフレを実現するために金融緩和を続ける自身の決意を揺るがしてはいないと示唆した。

