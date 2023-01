スイス国立銀行(中央銀行)のヨルダン総裁は20日、世界的な賃金圧力と企業の値上げ意欲が強まっており、インフレ率を2%に戻すことは容易ではないとの認識を示した。

同総裁はダボスで開催中の世界経済フォーラム(WEF)年次総会のパネル討論会で、「景気の弱含みは通常ならインフレ低下に寄与するが、すでに生じている二次的影響を過小評価すべきではない」と指摘。「スイスでもどこでも見られるのは、価格上昇への企業対応の若干の変化で、もう値上げをためらわなくなっている」と述べた。

Inflation Accelerated Across the World in 2022 Year-on-year change in consumer prices Source: Data compiled by Bloomberg

