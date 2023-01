中国人民銀行(中央銀行)は20日、貸出金利の指標となるローンプライムレート(LPR)を5カ月連続で据え置くと発表した。人民銀は今週、中期貸出制度(MLF)の 1年物金利を2.75%に維持していた。

人民銀のウェブサイトによると、1月の1年物LPRは3.65%、5年物は4.3%で、いずれも昨年12月と変わらず。ブルームバーグのエコノミスト調査では、1年物については14人中11人、5年物は11人中6人が据え置きと予想していた。

Chinese Banks Maintain Benchmark Rates Lending rates are unchanged for fifth straight month Source: People's Bank of China

春節(旧正月)の連休を控え、人民銀が銀行システムに今週供給した短期資金は過去最大となった。

ブルームバーグの集計データによれば、人民銀は今週の公開市場操作(オペ)を通じ差し引き1兆9700億元(約37兆5000億円)を供給した。

PBOC's Cash Injection Hits Record This Week Source: Bloomberg

