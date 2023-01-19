日本株は米景気不安で電機や素材安い、建設など高い－指数方向感欠く長谷川敏郎
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東京株式相場は売り買いが交錯し、株価指数が前日終値近辺で推移するなど明確な方向感を欠く展開。米国の景気減速懸念が根強いうえ、米プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）の販売減など企業業績の不安も重し。電機や精密機器など輸出関連、非鉄金属やゴム製品など素材株の一角に売りが先行。全国消費者物価が41年ぶりの高水準となる中、銀行株も軟調に推移している。
半面、中国需要期待による原油高から鉱業など原油関連株は堅調。建設や不動産など内需の一角も高く、株価指数の下値を支えている。
市場関係者の見方
みずほ証券の倉持靖彦マーケットストラテジスト
- 米景気や企業業績への懸念からきょうの日本株もこう着感が強くなりやすい。米国は景気が明らかにピークを付けつつあり、リセッション（景気後退）が浅いのか深いのかなど先行きの見極め期に入った
- 一方、中国景気は急激に回復するとの見方がある。新型コロナ感染が減少しているとのニュースは、インバウンド関連など日本の中国関連株のサポート要因となりそう
東証33業種
|下落率上位
|電機、銀行、その他金融、精密機器、非鉄金属、ゴム製品
|上昇率上位
|鉱業、空運、石油・石炭製品、不動産、建設
背景
- ブレイナードＦＲＢ副議長、インフレ抑制へ高金利｢しばらく必要｣
- 米新規失業保険申請、予想外に減少し19万件－昨年９月来の低水準
- 米Ｐ＆Ｇ、10－12月は販売数量が予想よりも減少－値上げで増収維持
- ドル・円相場は１ドル＝128円台前半で推移、前日の日本株終値時点は127円99銭
- 中国の新型コロナ新規感染者、「比較的低い」水準に減少－孫副首相
- 全国消費者物価41年ぶり４％台、食料とエネルギー押し上げ－12月
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