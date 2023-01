全米ホームビルダー協会(NAHB)とウェルズ・ファーゴが発表した1月の住宅市場指数は、2021年末以降で初めて上昇に転じた。20年ぶり高水準にあった住宅ローン金利が低下し続けたことが背景とみられる。

キーポイント 米住宅市場指数は4ポイント上昇の35-前月31 ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は31 同指数は50を上回ると、事業環境を悪いとみるよりも良いとみる住宅建設業者が多いことを示す



住宅ローン金利は依然として1年前の水準を大幅に上回っているものの、昨年11月初旬から低下傾向が継続。住宅市場指数はデータが残る1985年以降で 最長の低下基調に終止符を打った。

今後6カ月の販売見通し指数は2カ月連続で上昇。現況指数と購買見込み客足指数も上昇した。

NAHBのジェリー・コンター会長は発表文で「多くの建設業者は引き続き値下げを含むさまざまなインセンティブを活用した販売強化策を行っているが、今サイクルでの建設業者のセンチメントは12月に底を打ったようだ」と指摘。「センチメント上昇は建設許可および着工の底打ちが近いとみられることも意味し、2023年後半には住宅建設の回復が進んでいる可能性がある」と論じた。

地域別では南部と西部を中心に4地域全てで上昇した。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:US Homebuilder Sentiment Rises for First Time Since End of 2022、 US Homebuilder Sentiment Gauge Rises to 35 in Jan.(抜粋)