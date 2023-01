米製造業の生産が昨年12月に2021年2月以来の大幅減少となった。内外で需要の伸びが減速する中で、製造業の活動がさらに軟化したことが示唆された。

キーポイント 米鉱工業生産指数は前月比で0.7%低下 エコノミスト予想中央値は0.1%の低下 11月は0.6%低下(速報値0.2%低下)に下方修正

製造業の生産指数は1.3%低下 市場予想は0.2%低下 前月は1.1%低下(速報値0.6%低下)に下方修正



上段:製造業生産、下段:製造業設備稼働率 出所:連邦準備制度

米製造業は世界経済の軟化や借り入れコストの上昇、消費財の買い控えなど数々の試練に取り囲まれている。リセッション(景気後退)への警戒が広がる中、企業がコスト削減の取り組みとして設備投資を取りやめるリスクもある。

今回の統計では製造業の設備稼働率が77.5%と、前月から1ポイント下げたことが明らかになった。約1年ぶりの低水準で、長期平均を0.7ポイント下回る。

生産指数の詳細を見ると、ビジネス機器が2%減少と、21年2月以来の大幅なマイナス。前月と合わせた2カ月での減少率は新型コロナウイルスがパンデミック(世界的な大流行)となって以来の大きさとなった。

12月の製造業生産では機械や自動車、家具など幅広い分野で落ち込みが見られた。自動車を除いたベースの指数は1.3%低下した。

公益事業の生産は3.8%上昇。寒冷な天候が暖房需要を押し上げたという。鉱業の生産は0.9%低下。石油・ガス田の掘削は2.6%下げた。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:US Factory Output Declines by Most Since February 2021(抜粋)