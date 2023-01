昨年12月の米小売売上高は市場予想以上に落ち込み、1年ぶりの大幅減となった。高インフレと急ピッチの利上げを受け、米経済成長を維持してきた消費の堅調さが若干失われつつあることが示唆された。

キーポイント 米小売売上高は前月比1.1%減 ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は0.9%減 11月は1%減(速報値0.6%減)に下方修正

ガソリンと自動車を除いたベースでは0.7%減 これらのデータはインフレ調整を加えていない



米小売売上高の推移(前月比) 出所:米商務省

12月は13カテゴリーのうち、自動車や家具など10で減少。ガソリン価格が下落していたことを受け、ガソリンスタンドの売上高は4.6%減少した。

JPモルガン・アセット・マネジメントのボブ・マイケル最高投資責任者(CIO)はブルームバーグに対し、昨年は「中央銀行による非常に積極的な引き締めと量的引き締めが行われた。それが経済に大きな影響を及ぼし始めている」と述べた。

小売売上高は2022年通年では9.2%増加と、1993年にさかのぼるデータで2番目に大きな伸びを記録した。ただ、この数字には急激な物価上昇も反映されている。

消費者は昨年の大半でサービスへの支出を増やしたが、12月は低調だった。米小売売上高で唯一のサービス分野である飲食店は0.9%減と、約1年ぶりの大きさで落ち込んだ。

国内総生産(GDP)の算出に使用される飲食店と自動車ディーラー、建材店、ガソリンスタンドを除いたコア売上高は0.7%減少した。

原題: US Retail Sales Slide by Most in a Year in Broad-Based Decline(抜粋)、US Dec. Retail Sales Fell 1.1%, Below Estimate(抜粋)