中国の習近平国家主席は春節(旧正月)を前にした市民とのビデオ対話で、同国の新型コロナウイルス対策には忍耐が必要だと語り、「夜明けは近い」と述べた。国営中央テレビ(CCTV)が報じた。

中国が新型コロナを封じ込める「ゼロコロナ」政策から脱却した後、習氏は地方のコロナ対策を特に懸念しており、各地の監督当局に対して医療体制の改善と市民の健康を守るべく最大限尽力するよう求めた。

同氏は冬の寒さがピークとなる時期のエネルギー供給を確保するための取り組みも要請した。

原題:Xi Says China’s Covid Fight in New Stage, Faces Tough Tasks: TV

