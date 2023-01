暗号資産(仮想通貨)交換業者の米 コインベース・グローバルは、市場環境を理由に日本事業を停止する。ウェブサイトに掲載した資料で明らかにしたもので、日本での事業全般を見直す計画の一環。

コインベースは顧客の円資産と仮想通貨資産を分別管理。日本の全ての顧客は2月16日まで法定通貨と仮想通貨の保有分を引き出せる。

関連記事 コインベース、日本事業の大部分から撤退へ-幹部のムルゲサン氏

原題:Coinbase to Halt Japan Ops, Conduct Review of Business in Japan(抜粋)