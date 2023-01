日本銀行が次の会合まで金融政策の設定を維持し続ける場合、円は1ドル=135円の水準まで下落する可能性があると、SAVマーケッツが指摘した。

SAVのマクロトレーダー、シャム・デバニ氏は「134円か135円の前後にドル買いに良好な水準がある」と述べた。「この話はまだ終わっていない。投資家は引き続き日銀を試すだろう」と付け加えた。

原題:Yen Seen Falling to 135 If BOJ Keeps Fighting Market Bets: SAV(抜粋)