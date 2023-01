ユナイテッド、１～３月利益見通しは市場予想の２倍強－需要堅調

米 ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングスの1-3月(第 1 四半期)利益見通しは、アナリスト予想の2倍強となった。業界全体で供給逼迫(ひっぱく)が続いている上に、堅調な需要は鈍化の兆しを全く示しておらず、同社株価は時間外取引で上昇した。

17日の発表資料によると、1-3月の調整後利益は 1 株当たり50セント-1ドルの見通し。ブルームバーグ集計のアナリスト予想平均は22セントだった。同社は前年同期比で約50%増収を見込む。

業界リーダーは、景気を巡る懸念や輸送能力逼迫に伴う高い料金にもかかわらず需要が堅調だと指摘しているが、今回の見通しはこうした需要の強さを裏付けるものだ。ユナイテッドは、新型コロナウイルス禍に導入されたハイブリッド形式の勤務形態の普及でレジャー目的の旅行慣行が変わり、航空業界の従来の閑散期が穴埋めされている点にも言及した。

ユナイテッドの株価は17日の通常取引終了後の時間外取引で一時6.1%上昇した後、午後4時41分(日本時間18日午前6時41分)時点は3.3%高となった。デルタ航空やアメリカン航空グループなどユナイテッド以外の航空株も軒並み上昇した。

同社の2022年10-12月(第4四半期)決算は調整後1株利益が2.46ドルで、市場予想の2.12ドルを上回った。売上高は124億ドル(約1兆5900億円)。市場予想は122億ドルだった。需要と運賃の指標であるユニットレベニュー(1座席マイル当たりの旅客収入)は19年との比較で25.8%伸びた。

原題: United Forecasts Big Beat in Profit, Buoyed by Pricing Power (1)、Airline Stocks Climb After United’s 1Q Forecast Beats Estimates(抜粋)